Акция протеста "Нет безответственной продажи земли" под Верховной Радой начнется 4 декабря в 13:00 и будет бессрочной. Об этом сообщил председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

"Под Верховной Радой собираются люди для того, чтобы заявить свою позицию, так как сегодня будут проходить парламентские слушания. Акция будет бессрочная, разворачивается палаточный городок, будет постоянное дежурство общественной стражи. Будем следить за течением обсуждения 3 тыс. правок к законопроекту о земле", - сказал о

Кроме того, в регионах пройдет блокирование дорог. "По дорогам государственного значения сейчас движутся автомобильные колоны", - добавил Новиков, не уточнив, какие именно дороги будут перекрываться.

"Аграрный союз Украины" выступает за поэтапное введение рынка земли. На первом этапе, до восстановления территориальной целостности Украины, предлагает предоставить право выкупа земель государству и органам местного самоуправления и оставить запрет на продажу и любое отчуждение земель сельхозназначения государственной и коммунальной собственности.

На втором этапе общественный союз предлагает на первые пять лет дать доступ к рынку физическим лицам гражданам Украины с ограничением площади в одни руки в 200 га.

Фото: facebook.com

Кроме того, экс-нардеп Надежда Савченко рассыпала перед парламентом мешки с землей и поставила сверху елку, сообщает 112 Украина.

Мешки с землей Савченко принесла под ВР вместе с единомышленниками. "Кто-то считает, что украинская земля – это мусор, как не странно. Проблема в том, что действительно, это – курган МВФ. Здесь сейчас находится полтонны украинской земли, это всего лишь полтонны. В какую цену они оценят вообще эту землю украинцы? В какую цену они оценят это хулиганство?", - отметила Савченко.

"Люди, которые хотели подать заявки на то, чтобы можно было выступить, и подавали их в комитет, которые подавали эти заявки против рынка земли, их заявки не принимались, блокировались. И поэтому выступать с трибуны в парламенте сегодня с 3 до 6 будут исключительно, скажем так, соросовские грантоеды", - заявила Савченко.

Савченко говорит, что это акция-флешмоб. Она пройдет далее в 3 часа. "Мы сейчас начинаем, стартуем, то есть, эти акции – они постоянно непрекращающиеся по Украине, их проводят разные люди, даже не координируя свою деятельность между собой, но просто проводят, потому что всем понимала ценность украинской земли и важность этого вопроса. Поэтому я считаю, что эти акции не окончатся, пока парламент не откажется от продажи рынка земли, такого, которого хочет Сорос, который хочет МВФ, где они внедрили, что 200 тыс. гектаров в одни руки, где они внедрили продажу земли иностранцам. И продавать землю можно только после всеукраинского национального референдума. Ждем в парламенте от президента закон о референдуме, так, как он обещал в своей предвыборной программе, о народовластия", - отметила она.

Сегодня, 4 декабря в парламенте пройдут парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Напомним, что вчера под Радой собрались и смешались три митинга, в том числе против земельной реформы.

Также мы писали о том, что "Оппоплатформа" требует не вводить рынок земли до тех пор, пока украинцы не получат свои бесплатные гектары.