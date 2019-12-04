Основатели гигантской компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заявили, что уходят со своих постов в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в сообщении компании, передает AP.

"Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время уходить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ларри Пейдж, который занимал должность генерального директора компании, а также Сергей Брин, работающий на должности президента, останутся в совете директоров.

В последние месяцы мужчины отсутствовали на мероприятиях компании.

Ранее компания праздновала свое 21-летие. В честь этого на стартовой странице одноименного поисковика появилась фирменная картинка-дудл.

Как сообщала "Страна", в 2015 году Европейский суд обязал интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, если такая информация устарела, является ложной или нарушает их право на неприкосновенность личной жизни. Это назвали "правом на забвение".