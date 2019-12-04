Верховная Рада разрешила предоставлять статус участников боевых действий добровольцам АТО из подразделений, которые не вошли в состав официальных структур (ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов).

Таким образом, УБД смогут получить те, кто входили в Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, Добровольческий батальон ОУН. В частности - Андрей Лаврега и Евгений Семенов, которые служили в УДА и убили на днях 3-летнего ребенка в Киеве.

Отметим, что все эти организации объединяет то, что они не входили ни в одну из официальных украинских силовых структур. То есть, формально являлись незаконными вооруженными формированиями, хотя на линии фронта тесно взаимодействовали с командованием ВСУ (подробнее об этих "армиях" можно прочитать в нашем материале).

За принятие в целом Закона №2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции проголосовали 329 депутатов фракций партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина", Депутатская группа "За будущее" и внефракционные.

Ни единого голоса за этот проект не дала фракция "Оппоплатформа".

"Страна" рассказывает о нюансах этого законопроекта.

Кому предоставят статус?

Законопроект предусматривает предоставление статуса участников боевых действий украинцам, которые самоорганизовались и объединились в добровольные формирования, активно участвовали в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), но не вошли в состав официальных военных формирований.

При доработке ко второму чтению действие этого закона распространили не только на АТО, но и на Операцию объединенных сил. Так, право на УБД получили украинские военные формирования, которые функционировали во время ООС (то есть, начиная с 2018 года) при взаимодействии с руководством Операции объединенных сил.

Кому не предоставят статус?

При этом из перечня имеющих право на статус участника боевых действий, исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО. На статус УБД не смогут претендовать работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к проведению АТО, а также обеспечивали проведение антитеррористической операции - в том числе в качестве волонтеров.

Кто будет принимать решение о статусе?

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Министерством социальной политики.

Что нужно сделать для получения статуса?

Для получения статуса УБД ветерану нужно будет подать справку о выполнении боевых задач АТО или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Также подтверждением участия в АТО будут считаться свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально.

Если ветеран вследствие боевых действий получил в АТО контузию, ранения - достаточно двух показаний, иначе нужно три.

Если человеку предоставили статус лица с инвалидностью вследствие войны, но после повторного осмотра не была установлена инвалидность, ему предоставляют статус УБД по упрощенному порядку (как именно - определит Кабмин).

Закон будет введен в действие с 1 января 2020 года.