В Ростовской области России полицейские застрелили мужчину, который открыл по ним огонь из пистолета. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Инцидент произошел в то время, как сотрудники ГИБДД в Красносулинском районе остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения и начали составлять протокол. Внезапно к ним подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал отпустить нарушителя. После того, как полицейские потребовали предъявить документы, "неизвестный достал из-под куртки пистолет, передернул затвор и направил его в сторону инспектора ДПС, находившегося в служебном автомобиле, и начал стрельбу", - уточнили в полиции.

Отмечается, что второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило мужчину. Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в неападавшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Уточняется, что погибший - 24-летний житель Ростовской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Стоит отметить, что это уже второй за сегодня случай смертельной стрельбы в России. Утром в среду в Перми 50-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья прохожих. Убита женщина и ранены два человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который сидел за рулем прибывшей по вызову машины.

Ранее "Страна" сообщали, что в центре Киева драка кавказцев в ресторане "Баку" закончилась стрельбой.