Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий и соцгарантий добровольцам АТО.

Речь идет о ветеранах, которые не вошли в состав ВСУ, МВД, Национальной гвардии и других государственных силовых ведомств. В частности, это касается и "Украинской добровольческой армии", в которой служили Андрей Лаврега и Евгений Семенов, подозреваемые в убийстве ребенка в Киеве.

За законопроект проголосовали 329 народных депутатов. "За высказались почти все фракции, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

О необходимости принять этот законопроект говорил еще в октябре Владимир Зеленский. Это прозвучало на фоне акций Штайнмайер-майдана, в которых принимало участие много ветеранов добровольческих батальонов.

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" хотят, чтобы все медики в зоне ООС получили участника боевых действий.

Также мы сообщали, что президент подписал закон о предоставлении ветеранам ОУН, УПА и УНРА статуса участников боевых действий.