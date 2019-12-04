В Одессе эвакуировали студентов и учителей колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за возникновения пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на 3-м этаже шестиэтажного здания произошел пожар. Ориентировочная площадь возгорания: 700 м. кв", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сейчас спасатели уточняют точное количество пострадавших. По предварительной информации, от возгорания пострадали минимум 10 человек.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, пожар в киевском детском саду №554 вспыхнул утром в понедельник, 2 декабря. В результате ЧП погиб человек. Само возгорание удалось ликвидировать за 15 минут.

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