Основатель компании Tesla Маск дает показания в суде из-за иска британского драйвера, которого он назвал в соцсети "педофилом", передает BBC.

"Основатель Tesla Илон Макс явился в суд в Лос-Анджелесе, чтобы ответить на иск британского дайвера, которого он назвал "педофилом" в Twitter. Вернон Ансворс, который в прошлом году помог спасти 12 мальчиков из пещеры в Таиланде, судится из-за клеветы", - говорится в сообщении.

Сам Маск уже отметил, что Ансворс оскорбил его первым, и он ответил ему тем же. Миллиардер добавил, что твит о "педофиле" не следует понимать буквально. Но юридическая команда Ансворса охарактеризовала твит Илона Муска как "мерзкий и ложный" и требует возмещения морального ущерба.

В суде Маск подчеркнул, что ранее считал британского дайвера "просто каким-то жутким типом, не связанным со спасательной операцией". Он также отметил, что в Южной Африке, где он вырос, выражение "pedo guy" (которое он употребил в своем твите относительно Ансворса) является распространенным и означает "отвратительный старик" и не означает обвинения в педофилии.

Во время судебного заседания Маск извинился перед Верноном Ансворсом, не смотря тому в глаза.

Как известно, миллиардер и основатель Tesla и SpaceX написал скандальный твит (который потом удалил) после того, как Ансворс публично отказался от его предложения использовать минисубмарину для спасения детей в затопленной пещере на севере Таиланда в прошлом году.

Ансворт назвал обвинения в свой адрес "незаконными, неприемлемыми и недостойными". Он добивается выплаты более 75 000 долларов и просит суд официально приказать Маску воздерживаться от любых подобных клеветнических высказываний в дальнейшем.

В июле 2018 года международная группа спасателей почти две недели подряд пыталась эвакуировать 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Операция завершилась успешно, однако погиб один из добровольцев, который принимал участие в доставке баллонов с кислородом в отдаленные части пещеры.

Напомним, что Маск назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей в Таиланде.

Также мы писали о том, что Илон Маск предстанет перед судом за то, что назвал британского спасателя педофилом.