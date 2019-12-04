В расследовании дел Шеремета и Гандзюк есть серьезное продвижение - Касько
В расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк есть существенное продвижение. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью theБабель.
"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах существенное продвижение", - сказал он.
По словам Касько, каждый шаг следствия анонсироваться не будет, а о результатах расследования будет сообщено, когда это будет можно сделать.
Напомним, что суд отказался отпускать из-под стражи атошницу "Пуму", которую считают причастной к убийству Шеремета.
Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал посадки по делам Майдана, Шеремета и Гандзюк.
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