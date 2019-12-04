Продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где в том числе рассказал о своем отношении к конфликту на Донбассе и об отношении к украинской власти.

Он сделал много резких заявлений, от которых на многих в Украине тут же повеяло "зрадой".

Приводим главные заявления известного в Украине и России продюсера, а также реакцию на них.

"Летело и с русской стороны, и с украинской". Что заявил Бардаш Дудю

В интервью Юрию Дудю его тезка Юрий Бардаш предстал с неожиданной стороны. Он сделал несколько заявлений, в которых осудил действия украинской власти на Донбассе и в целом - на гуманитарном фронте.

"У меня душа болит за Донбасс, за людей, которые там попали в замес. Конечно, у меня душа болит. Не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос. Мееня люди интересуют, которые там. К ним я отношусь прекрасно, это люди, с которыми я вырос. Мне их нравы знакомы и понятны, это мои люди", - сказал он.

"Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Максимальный беспредел. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Что я знаю об этом "быдле"? Это люди, которые всегда работали. Их жизнь – работа, завод. Да они суровые, они лютые, не такие культурные, как в столице. Они не знают таких слов, как LOL и всякой х**ты. Но они работают. И понимаешь, кто-то молится, а для них молитва — это работа. Вот, кто эти люди для меня", - объяснил Бардаш.

Продюсер пожаловался на ущемление русскоязычных людей: "Сейчас запретили или отменили все русские школы. В Украине, ну не знаю, 50, или, 45% или 60% русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина — их страна родная, но язык их — русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей".

Он также отметил, что в Украине проблема со свободой слова. "Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу сепаратист, ты сразу ватник или там вышиватник. Я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, а там сидят дрочеры эти диванные, войско, и "сыпет" там это все", — рассказал он.

"Происходит травля людей. Правда, сейчас, слава богу, начался какой-то аккуратный движ в сторону мира – войска развели. Правда, идет со скрипом", – сказал он.

"Я говорю про тех, кто притесняет русскоязычное население в Украине. Это просто отвратительно. Но это есть, у нас в стране это происходит", - заявил музыкант.

Также Бардаш пожаловался, что в Украине сносят памятники Жукову и другим советским героям, называют улицы именами людей, которые помогали немцам, когда они приходили в Украину. "У меня дед воевал. Я рос со знанием, что я — победитель", - сказал Бардаш. При этом онотметил, что сам он воевать не хочет: "У меня культурный фронт, я работаю в этом направлении".

"Если в этой жизни ты не имеешь права высказаться, зачем вообще жить", - сказал Бардаш в ответ на вопрос Дудя, что с ним будет в Украине после этих слов.

Также музыкант отметил, что очень много ненависти у украинцев к россиянам, потому что на войне погибло много близких. "Братский народ" уже нельзя говорить, Ваню Дорна (за это) просто разорвали", - сказал он.

Зеленского Бардаш назвал своим президентом и заявил, что будет всегда поддерживать его стремление к миру. "Человек стремится к миру. Я могу только посылать ему мысленную поддержку", - сказал он.

Бардаш признался, что он не знает, готов ли Донбасс к миру. "Я только хочу, чтобы был мир. Как там разберутся политики, это их дело. Люди, которые там живут, точно хотят мира, это 100%. А вот те люди, которые устраивают провокации и с той стороны, и с этой... Это война, это бизнес в первую очередь, уже установились какие—то правила, и они хотят чего-то своего. Но я хочу, чтобы в Украине был мир и чтобы с соседом не было никакой рамсы. Это важно. Этого должны добиваться все художники и творцы", - сказал он.

Музыкант отметил, что он понимает обе стороны конфликта: "У меня есть подруга, которая воевала на войне. Сейчас она певица. Между ее поездками я с ней познакомился. Как я могу ей свою позицию выдать, когда у нее на руках умирали люди? Я только могу ее понять и сказать ей - береги себя, и дать ей бронежилет. Это все, что я могу сделать. Но точно так же я могу понять людей, у которых рвались бомбы, дома, и тоже умирали близкие. Летело и с русской стороны, и с украинской. Принять какую-то сторону невозможно".

Токарь из Алчевска. Кто такой Юрий Бардаш

Юрий Бардаш - украинский продюсер, хореограф, певец. Основатель продюсерского центра "Кружева мьюзик". Основатель и продюсер русскоязычных проектов "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Нервы", Луна и других. Был продюсером и участником группы "Грибы".

Родом из Алчевска. Там он в началее 2000-х начал заниматься брейк-дансом. Закончил училище по профессии токарь, после чего перехал в Киев, где работал в разных танцевальных коллективах и танцевал брейк-данс на Крещатике. Позже начал заниматься постановкой номеров и менеджментом. Впервые появился на экране в клипе "Дискомалярия" рэпера Сереги.

Потом Юрий Бардаш основал свой балет "Quest", в котором работал с танцорами Никитой Горюком и Константином Боровским. Впоследствии к ним присоединился Антон Савлепов. В 2007 году коллектив стал начальным составом группы "Quest Pistols". Группа получила мгновенную популярность в Украине со своим первым хитом "Я устал". Спустя несколько лет Бардаш обновил концепцию группы, переименовал ее в "Quest Pistols Show", а состав группы полностью изменился.

В 2016 году Юрий Бардаш вывел на сцену сразу два новых музыкальные проекты: певицу Луну (творческий псевдоним его жены Кристины Бардаш) и хип-хаус группа "Грибы". Оба проекта, как в свое время "Quest Pistols", стали очень популярными. В 2017 Бардаш объявил о том, что "Грибы" прекращают концертную деятельность, а вскоре группа распалась.

Во время успеха "Грибов" группа активно ездила в Россию на гастроли, что не мешало им собирать полные залы в Киеве.

"Таких украинцев, как злой Юра, миллионы". Реакция соцсетей

Интервью Юрия Бардаша вызвало совершенно полярные комментарии. Националисты назвали его "сепаром", но многие похвалили за смелость высказать столь "крамольные" вещи.

"Бардаш - Сепар. Приехал в Киев из Донбасса. НЕ ватник. Не просто безразличный русский. Сепар. С соответствующим букетом ментальных болезней: "улица Гитлера", "Бузина гений и пророк", "дед воевал, а укропы напали"", - считает радикал из С14 Евгений Карась.

На нападки ответили другие блогеры.

"Просто необходимо ещё разок зарубить себе на носу. Есть Бардаш, рагули. Не у Дудя в интервью, а в принципе. Он есть. И таких украинцев как злой Юра миллионы. Научитесь воспринимать это своим маленьким рагульским мозгом. И заживём жеж", - пишет журналист Макс Назаров.

Реакцию на интервью Бардаша анализирует и журналист Дмитрий Терешков.

"Юрий Бардаш дал интервью Дудю, а умницы в Киеве его посмотрели и хихикают. Мол, это ж надо, продюсер разговаривает, как типичное донбасское быдло.

Такое отношение умниц, тоже приехавших когда-то в столицу, вскрывает целый комплекс проблем в обществе, создавших благоприятную почву для захвата Россией Крыма и востока страны. Эта почва продолжает существовать по сей день, как показывают комментарии. Потому что они касаются миллионов людей, не только Бардаша.

Где-то донбасское быдло мурчит, мрачное и с грязными е@лами от угля. Где-то вар'яти коров пасут, в шляпах из соломы и овцы ходят, их вопше х... поймеш. И только умница в Киеве олицетворяет собой эталонную Украину, так выходит.

А как умница в Киеве оказалась? И как родители умницы разговаривают? А у деда с бабой с нравами что? Не из Габсбургов ли они?

А потом вдруг часть населения Донбасса и Крыма в сторону России поворачивается? Быть такого не может. Фантастика".

"Так мало потрясений происходит в последнее время, способных что-то изменить в нашей с вами жизни. Люди немного обмельчали - мало кем можно восхититься. У этого интервью есть все шансы сделать это. Юрий Бардаш. Человек - оголенный нерв. Это не может не привлекать", - пишет шоумен Олег Боднарчук.

Журналистка "Страны" Олеся Медведева анализирует интервью Бардаша с точки зрения человека, жившего на Донбассе.

"Досмотрела интервью Бардаша.

Это было долго, но местами интересно. Прям атмосферу раскрывает жести, в которой мы выросли: движ, типы и дискачи ради махача, на которых никто не улыбается.

Заканчивать фразу словом "понял?" это очень характерно, и никакой дополнительной функции для его употребления, чем уточнить понял ли тебя собеседник, нет. Все просто.

У нас в регионе много вообще было таких фактурных людей, побитых жизнью, сложных и одновременно простых. Этот человек у меня не вызывает симпатии как герой интервью, но однозначно вызывает интерес. Интересные мысли, своя культура, путь творчества и осознание его.

А на первый взгляд, просто мэн, для которого весь мир - движ, а люди в нем - типы, причём лютые".