Народного депутата от "Оппоплатформы" Илью Киву снова подловили в Верховной Раде за странным занятием. На этот раз нардеп смотрел в рабочее время видео неоднозначного содержания.

Это запечатлели журналисты.

На заинтересовавшем Киву видео мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, снимает штаны и голой пятой точкой садится ему на лицо.

Сам Кива в комментарии "Стране" подтвердил, что смотрел это видео. "Троллиговое видео, знакомый спамит таким. Глянул что там. Что тут такого?", - сказал нам Кива.

Напомним, 12 ноября 42-летний нардеп Илья Кива пришел на заседание украинского парламента в маске злодея Джокера - известного киноперсонажа из саги про Бэтмена.

А до этого на YouTube проекта "Клименко Тайм" появилось видео, где нардеп от Оппоплатформы Илья Кива угрожает отрезать голову некоему человеку.