Министр обороны Андрей Загороднюк изучает ситуацию о неаттестации подполковника, боевого генерала, Героя Украины Евгения Межевикина (позывной Адам) и назначил служебное расследование для выяснения обстоятельств инцидента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль", - говорится в сообщении.

Загороднюк отдельно обратился к командирам с призывом ценить боевых побратимов и оценивать их качества не по формальным признакам.

"Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - заявил Загороднюк.

Фото: facebook.com

До этого стало известно, Герой Украины Евгений Межевикин не прошел аттестацию в его воинской части, получив "тройку" и заключение о несоответствии занимаемой должности. На момент прохождения аттестации он занимал должность заместителя начальника управления подготовки одной из воинских частей ВСУ.

Фото: stolychno.news

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