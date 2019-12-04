Скандальный одесский праворадикал Сергей Стерненко заявил, что он в Гонконге - на массовых акциях протеста против правительства Китая. Их открыто поддерживают США.

"А я тем временем в Гонконге. Помогаю свободным людям бороться за свои права и передаю вам всем привет", - говорится в подписи. Стерненко также опубликовал видеоблог со своей поездки.

Это не первый украинский националист, который засветился на проамериканских митингах в другой точке земного шара. Ранее канадский журналист Майкл Колборн показал, что в Гонконге находится и украинский националист Игорь Мазур, со свастикой и другими татуировками, который представлялся как сотрудник СМИ.

Фото: facebook.com/sternenko

Напомним, в октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах "украинского следа" в протестах в Гонконге. По его словам, "украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам".

Ранее сообщалось, что националисты устроили акцию под Офисом президента в честь годовщины Майдана.