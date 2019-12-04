В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, в котором говорится, в частности, об отмене книги учета для физлиц-предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком (первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Ред.) регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного - отмена книги учета для ФОП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего", - сообщил он.

По словам Дубилета, на этой неделе собрали "едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций".

Фото: facebook.com

Напомним, что вчера под Радой собрались на митинг предприниматели.

Также мы писали о том, что Арахамия заявил, что без "приручения" ФОПов ни экономического роста не будет, ни борьбы с контрабандой.