В среду, 4 декабря, в 12:00 начнется суд, где будут избирать меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева. На заседании будут присутствовать родители погибшего малыша - Инна Вильчинская и Вячеслав Соболев.

Они уже находятся в здании Шевченковского суда. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

В частности, мама убитого мальчика, Инна Вильчинская, намерена сделать заявление в суде. Охранники, которые ее сопровождают, попросили журналистов не беспокоить женщину и дождаться ее заявления в зале суда.

Со стороны видно, что мама малыша очень тяжело переживает утрату. Она постоянно плачет, рассматривает в телефоне фото сына и целует их.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве при покушении на Вячеслава Соболева был убит его трехлетний сын. В течение суток полиции удалось задержать стрелков, которые осуществили выстрел из окна расположенного неподалеку от места убийства хостела.

Также выяснилось, что подозреваемым в убийстве малыша оказался снайпер, служивший в "Правом секторе" и получивший из рук Петра Порошенко орден "За мужество".

Ранее "Страна" писала о том, что полиция показала карабин с дешевой китайской оптикой, из которого убили сына Соболева.