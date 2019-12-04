В российской Перми мужчина расстрелял из охотничьего ружья прохожих, убита женщина, ранены двое человек, в том числе сотрудник Росгвардии, который сидел за рулем прибывшей по вызову машины, пишет Интерфакс.

"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, раненому "оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет".

По данным следствия, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, устроил стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья. После этого он вышел на улицу, где ранил из ружья мужчину и застрелил женщину. Кроме этого, подозреваемый ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле.

В СК заявили, что мужчина владел охотничьим ружьем незаконно. В настоящее время подозреваемый задержан. Все раненые госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Российские СМИ сообщают, что супруги начали ссориться в квартире. Изначально мужчина открыл огонь внутри помещения. Затем конфликт продолжился на улице, где нападавший и застрелил женщину. При этом ружье, из которого стрелял мужчина, зарегистрировано, по информации источников, на его жену.

Напомним, что в колледже Благовещенска вспыхнула стрельба, погибли два человека.

Также мы писали о том, что в российской военной части солдат из-за нервного срыва застрелил восемь сослуживцев.