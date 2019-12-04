Не явившемуся сегодня на заседание суда по иску об оправдании символики дивизии СС "Галичина" экс-главе Института нацпамяти и нардепу от "Евросолидарности" Владимиру Вятровичу суд направит повестку об обязательной явке. Такое решение сегодня принял Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Также стало известно, что повестка будет направлена Вятровичу не только по месту жительства, но и по месту работы - в Верховную Раду.

Следующее заседание по иску назначено на 22 января.

Напомним, в 2017 году Владимир Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 закона о декоммунизации, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина". То есть, использовании этой символики не запрещено законом.

Именно после этого ответа глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту Национальной Памяти и Вятровичу лично.

Ранее "Страна" писала о том, что Вятрович назвал условие, при котором он извинится перед нардепом Бужанским.

Также мы сообщали, что Бужанский ответил Вятровичу, что не нуждается в извинениях и пригласил того в суд.