Скандальный одесский праворадикал Сергей Стерненко, который убил человека и до сих пор на свободе, стал студентом Института международных отношений КНУ им Шевченко. Об этом он сообщил в Facebook.

"На митинге, когда из КНУ выгоняли Портнова, я пообещал поступить в этот университет. Обещание выполняю. Итак, теперь я в третий раз студент", - сообщил он.

Стерненко поступил в магистратуру по международному праву, направление специализации - международная защита прав человека.

Фото: facebook.com

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Напомним, что Лукаш рассказала о новых подробностях в деле Стерненко.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка рассказал, как передал дело Стерненко в СБУ, что выводит его из под ответственности за убийство.