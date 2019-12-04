Стерненко стал студентом КНУ им. Шевченко
Скандальный одесский праворадикал Сергей Стерненко, который убил человека и до сих пор на свободе, стал студентом Института международных отношений КНУ им Шевченко. Об этом он сообщил в Facebook.
"На митинге, когда из КНУ выгоняли Портнова, я пообещал поступить в этот университет. Обещание выполняю. Итак, теперь я в третий раз студент", - сообщил он.
Стерненко поступил в магистратуру по международному праву, направление специализации - международная защита прав человека.
Фото: facebook.com
Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.
Напомним, что Лукаш рассказала о новых подробностях в деле Стерненко.
Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка рассказал, как передал дело Стерненко в СБУ, что выводит его из под ответственности за убийство.