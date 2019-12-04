На Филлипинах из-за тайфуна "Тисой", который обрушился на острова в понедельник вечером, 1 декабря, погибли около 20 человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: twitter.com/gmanews

Так, сумма ущерба оценивается местными властями примерно в 15,7 млн долларов. Основной удар пришелся на провинцию Сорсогон. Также досталось и столице: там закрыты три моста и несколько участков дорог. Кроме того, работу приостановил аэропорт Манилы.

Фото: twitter.com/gmanews

Уточним, что "Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре вихря достигает 150 км/час.

Фото: twitter.com/gmanews

Напомним, в октябре от сильнейшего за последние 60 лет тайфуна "Хагибис" пострадала Япония.

Ранее "Страна" писала, что в августе побережье США серьезно потрепал тайфун "Дориан".