Парламент Венгрии не обращался к российской стороне с просьбой помочь в защите нацменьшинств в Украине и не принимал никаких постановлений, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает "Европейская правда".

По словам Зеленко, посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерской стороне, чтобы проверить информацию, озвученную спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Посольство получило ответ, что, учитывая то, что государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов, в том числе и для тех, к которым у стран разные подходы.

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Напомним, накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Нацсобрание Венгрии якобы попросило российскую сторону помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что спикер Госдумы РФ Володин пригрозил Украине потерей новых областей.