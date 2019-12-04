В среду, 4 декабря, Верховная Рада собирается решить вопрос предоставления статуса участника боевых действий (УБД) воинам-добровольцам, а также рассмотреть законопроекты, посвященные оборонным закупкам. Об этом говорится в плане ее работы, опубликованном на сайте парламента.

Согласно повестке дня, с утра депутаты рассмотрят два законопроекта во втором чтении - о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам и о праве НКРЭКУ устанавливать тариф ТЭЦ, и продлении лицензии НЭК "Укрэнерго" до его сертификации.

В первом чтении намерены рассмотреть законопроект о трансплантации анатомических материалов человека. Также в повестку планируют включить рассмотрение проекта изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения операций финансового лизинга.

Кроме того, на рассмотрение вынесут два проекта изменений в Кодекс по процедурам банкротства.

В повторном первом чтении рассмотрят законопроект о праве правительства урегулировать лицензирование хоздеятельности.

Законопроект о противодействии рейдерству собираются рассмотреть во втором чтении, как и проект, который определит Минэкономики ответственным за политику в сфере труда.

На рассмотрении так же три варианта законопроектов об оборонных закупках.

Во второй половине дня состоятся парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Стоит отметить, что анонсированный в плане работы Рады на неделю законопроект о Бюро финансовых расследований исчез из повестки дня на среду.

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