В пятницу, 6 декабря, Луна находится в знаке Овен в растущей фазе. Время считается благоприятным для любви и творчества, а также духовных поисков.

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Овен (20.03 - 21.04)

Вы находитесь в поисках новых впечатлений и ощущений, ради которых готовы преодолеть любые препятствия. Сегодня предстоит проявить логику и прагматизм. Чтобы достичь поставленных целей потребуется максимум серьезности. День особенно важен для бизнесменов и представителей властных структур.

Телец (19.04 - 22.05)

В последнее время вы часто отвлекаетесь по любому пустяку. Кто-то или что-то пытается удержать вас в заданных рамках. И это начинает вам не нравиться. Важно сконцентрироваться на своих целях и желаниях, после чего безропотно, со всей свойственной вам дисциплиной действовать строго в направлении своей цели и бесстрашно отстаивать свои права.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В последнее время вам как никогда необходима поддержка друзей и близких. Сегодня важно вспомнить про все стороны вашей многосторонней жизни: карьера, личная жизнь, друзья, творчество, спорт, путешествия, любимое дело. Возможно, вы о чем-то забыли. Этот аспект необходимо восполнить, чтобы вновь почувствовать себя на высоте.

Рак (21.06 - 23.07)

Вы находитесь в поле более сильного партнера. Чтобы сохранить равновесие в ваших отношениях, вам предстоит проявить гибкость и выдержку. Продумайте свои шаги заранее, доверьтесь интуиции и запаситесь терпением. Ваша дальновидность - самое сильное оружие на сегодняшний день.

Лев (22.07 - 24.08)

Лучше не делать сегодня опрометчивых решений. Особенно это касается финансовых вложений. Все накопленные проблемы вам удастся разрешить, если позволите себе вначале качественно отдохнуть и расслабиться. Забудьте на время о домашних хлопотах. Найдите время для себя.

Дева (22.08 - 24.09)

Звезды советуют Девам во всех вопросах сегодня проявлять логику и здоровый практицизм. Чтобы достичь результата потребуется побороться с искушением вступить в заведомо проигрышную дискуссию или конфликтный разговор. Сегодня важен сухой расчет и четкость действий.

Весы (22.09 - 24.10)

Отставьте в сторону советы окружающих вас людей. Вам нужно срочно принять меры, чтобы не допустить авралов в семье или на работе. Парадоксально, но сегодня ваша сильная сторона - в подозрительности и недоверии, а ключ к успеху - грамотность и самостоятельность.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня для вас важно проявить всю свою эмоциональную стойкость в решении проблемного вопроса. Чем больше ваше желание достичь цели - тем дальше она от вас. Добивайтесь поставленных планов легко и непринужденно, словно играя. И тогда все получится. Ваши жертвы будут не напрасны, когда вы увидите результат, устраивающий вас.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Вас ждет продуктивный день, но торопиться нужно медленно. Ключ к достижению успеха - духовное осмысление и взвешенность. Время будет потрачено с пользой только в том случае, если вы сможете сбалансировать отдых и работу.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сегодняшний день пройдет под знаменами долга и гуманизма. Для достижения успеха вам потребуется проявить ловкость и выдержку. День будет благоприятен для творческой демонстрации ваших профессиональных достижений. В отношении с близкими и любимым человеком постарайтесь сохранить верность.

Водолей (20.01 - 19.02)

Вы преуспеете в делах благодаря врожденному чувству дипломатии и дружелюбия. Сегодня день, когда важно с достоинством взяться за самые скучные обязательства, чтобы завершить важные проекты. День не подходит для экспериментов. Важно сохранять выдержку.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Не растрачивайте силы на решение банальных и рутинных задач. Сегодня вам под силу справиться с самым сложным вызовом, однако для этого потребуется растратить весь запал. Ваша сила - в собранности и спокойствии.

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