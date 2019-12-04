Адвокат семей Героев Небесной сотник Евгения Закревская заявила, что прекращает голодовку из-за того, что парламент принял поправку к закону о ГБР, которая позволяет возобновить расследование. Об этом она сообщила в Facebook.

Фото: facebook.com/eugeniyazz

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/eugeniyazz

Также Закревская уточнила, что завтра "подниму бокал сока за нашу общую победу и продолжаем требовать и контролировать".

Ранее "Страна" цитировала заявление Андрея Портнова о том, что экс-начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана.

Также мы приводили рассказ экс-прокурора по делу Майдана о пропаже документов из сейфа ГПУ.