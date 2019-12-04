Из-за поддержки идеи санкций США против "Северного потока-2" Украина может лишиться помощи Евросоюза. Такое мнение высказал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью "РИА Новости".

По его словам, Германия может принять контрмеры в случае ограничений с американской стороны. В частности, ФРГ может повысить пошлины на СПГ из США.

"Украина получила и получает политическую и финансовую поддержку от Евросоюза и в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику. Это ставит под вопрос эту помощь (от Евросоюза - Ред.)", - заявил Эрнст.

Санкции против проекта "Северный поток-2" обсуждают в Конгрессе США. Они могут затронуть компании, которые участвуют в строительстве газопровода. По данным газеты Bild, под их действие могут подпасть швейцарская Allseas и немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом". По словам главы комитета Сената США по международным делам Джима Риша, пока нет единого мнения по поводу введения этих санкций.

Ранее "Страна" писала о том, что Бундестаг одобрил правки, которые позволят запустить "Северный поток"-2.

Также мы сообщали, что санкциями против "Северного потока-2" будет заниматься Пентагон, военным США дадут денег на борьбу с газопроводом.