Выстрел, который вечером 1 декабря унес жизнь трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева был произведен, вероятно, из карабина на американской платформе AR калибра 7,62 мм с недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision. Об этом на своей странице в соцсети написал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Он уточнил, что скоро карабин поступит для исследования экспертами ГНИЭКЦ.

"По предварительным профессиональным выводам, это оружие сложно назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого орудия преступления и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", - написал Артем Шевченко.

Фото: facebook.com

Напомним, в результате покушения на бизнесмена Вячеслава Соболева 1 декабря был убит его маленький сым.

В течение суток полиции удалось задержать стрелков, которые осуществили выстрел из окна расположенного неподалеку от места убийства хостела.

Также выяснилось, что подозреваемым в убийстве малыша оказался снайпер, служивший в "Правом секторе" и получивший из рук Петра Порошенко орден "За мужество".