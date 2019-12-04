Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в "Большую семерку", приняв соответствующую резолюцию. В качестве причин такого решения называют оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Документ поддержали 339 конгрессменов, высказались против - 71. В резолюции американские парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили агрессивные действия России. В частности, незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

Кроме этого, конгрессмены призвали лидеров "Большой семерки" противостоять возможному возвращению России в G7, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию территории Украины, вместе с Крымом, а также атаки на демократии во всем мире.

Ранее "Страна" писала о том, что встреча Большой семерки 2020 года состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

Также мы сообщали, что Трамп увидел шанс добиться урегулирования конфликта на Донбассе во время Нормандской встречи.