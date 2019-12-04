Сегодня ночью, 4 декабря, в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 15 км и в 303 км на северо-восток от Алматы.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 4 декабря 2019 года в 01 часов 38 минут по местному времени было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда землетрясения определена на уровне 5,2", - уточнили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в Талдыкоргане, Текели и поселках поблизости. Сообщений о нанесенном ущербе или жертвах пока не поступало.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что во время землетрясений в Албании погибла семья будущей невестки премьер-министра.

Так же мы рассказывали, что в Албании завершили спасательную операцию после землетрясения.