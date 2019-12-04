В начале сентября помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль "прекратить медиаактивность".

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак - Ред.) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента - Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - рассказала Зеркаль и добавила, что с сентября и до победы в Гааге она не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не написала ни одного поста.

Замглавы МИД объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

По ее словам, логика этой просьбы возможно заключалась в том, что она не является частью команды, которая принимает решения, поэтому ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Видео: Facebook/Радио НВ

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, недавно написавшая заявление об увольнении, заявила, что украинская власть сразу знала о заморозке Белым домом военной помощи нашей стране и пыталась это скрыть от общественности.

Также мы сообщали, что замминистра Зеркаль рассказала, какие роли для Зеленского играют Ермак и Пристайко.