Пока президент США Дональд Трамп находится в Лондоне на саммите НАТО, из Вашингтона для него приходят не совсем радужные новости. Комитет по вопросам разведки Палаты представителей, который контролируют демократы, утвердил вчера, 3 декабря, отчет по результатам расследования процедуры относительно импичмента.

Теперь документ будет передан в юридический Комитет Палаты представителей, как передает Укринформ.

Голосование прошло по партийному делению: демократы поддержали отчет, представители Республиканской партии высказались против. Причем все правки, предложенные последними, были отклонены и не попали в окончательное содержание документа.

Далее по процедуре юридический Комитет нижней палаты Конгресса должен изучить отчет, на основании которого будут сформулированы официальные обвинения по импичменту президента. Первые слушания пройдут уже сегодня, 4 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге" народа заявили, что перепутали постановления по НАТО и показали правильный документ.