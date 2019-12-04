Вчера, 3 декабря, Верховный Суд Украины отклонил кассационные жалобы адвокатов антимайдановца Игната Кромского (известного как Топаз - Ред.), и оставил без изменений приговоры суда первой инстанции и Апелляционного суда еще от 2018 года. Таким образом Топаз получил 8 лет заключения.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на решение суда портал.

"3 декабря 2019 года коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда Харькова от 30 января 2018 года и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года", - говорится в решении суда.

В соответствии с этим Кромской был признан виновным в преступлениях по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему дали 8 лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Суд первой инстанции установил, что в феврале-марта 2014 года Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях в Харькове, во время которых он открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. В интервью одному из российских телеканалов Топаз призвал Путина к введению российских войск на территорию Украины.

Харьковчанин Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана". Также он участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, был активным участником в массовых беспорядках весной 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что антимайдановца Топаза суд признал виновным и посадил на 8 лет.