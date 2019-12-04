После серии скандалов, в которых оказались замешаны народные депутаты монобольшинства, руководство фракции "Слуги народа"предприняло необычный ход. Нардепы получили нечто вроде свода правил из 10 пунктов, выполнение которых для них обязательно.

Документ, который разработал нардеп Александр Дубинский, называется "Кодекс этики народного депутата Украины - члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Об этом передает theБабель.

Свод правил для депутатов состоит из 10 пунктов, столько же сколько и заповедей Моисея в Ветхом Завете:

1. Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона.

2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей.

3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента.

4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию.

5. Депутат должен уважать решения фракции и должен выполнять их.

6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.

7. Рассмотрение принципиальных вопросов и/ или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования.

8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию.

9. Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат обязан сложить мандат.

10. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.

По словам главы фракции Давида Арахамии, проект кодекса был разослан депутатам для внесения предложений. После обратной связи фракция на основании предложений и примет окончательную редакцию Кодекса.

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