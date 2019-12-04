Визовая "война" между США и Россией продолжается. Госдеп снова не дал разрешения на въед в страну российским чиновникам.

В этот раз в визах было отказано делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также Олегу Мальгинову, директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом.

Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, как передает Интерфакс.

"Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - уточнили дипломаты.

Отмечается, что "Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Мальгиновым".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп решил отменить визы США для граждан Польши.