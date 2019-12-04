В Лондоне в эти дни проходит очередной саммит НАТО и уже стало известно о первой "стычке" президента США со своими европейскими союзниками.

В кулуарах саммита глава Белого дома предложил хозяину Елисейского дворца забрать во Францию "отличных бойцов" ИГИЛ. Об этом передает The Hill.

"Хотите отличных бойцов ИГИЛ? Я могу дать их вам. Вы можете взять любого, кого пожелаете", - заявил Дональд Трамп.

Таким образом американский президент выразил свое неудовольствие тем, что Европа не желает принимать своих граждан-игиловцев, которых арестовали США.

"Давайте будем серьезными", - ответил Макрон, добавив, что большинство боевиков ИГИЛ прибыли из Сирии, Ирака и Ирана, и европейский контингент группировки составляет весьма незначительный процент.

"Это было одно из прекраснейших уклонений от ответа, которые я когда-либо слышал", - прокомментировал Трамп реплику Макрона.

Кроме этой пикировки, президент Франции опроверг утверждение Трампа о полной победе над ИГИЛ, назвав уничтожение группировки приоритетом №1 для Альянса.

Напомним, что 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит стран-членов НАТО. Параллельно со встречей лидеров стран НАТО проходит конференция, которая не является частью саммита. В ней принимает участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что Джонсон не хочет слишком часто светиться с Трампом на саммите НАТО в Лондоне.