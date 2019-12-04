Гражданское движение "Опора" направило в Верховную Раду обращение с требованием пересмотреть в проекте Избирательного кодекса право ЦИК самочинно отменять регистрацию кандидатов в президенты и народные депутаты.

Такой запрос направлен в Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики. Речь идет о внесении изменений в проект Избирательного кодекса №0978 перед его рассмотрением во 2-м чтении.

Об этом передает пресс-служба организации.

"К сожалению, парламентарии также рассмотрят сомнительные с точки зрения соответствия демократическим стандартам выборов и Конституции Украины положения Кодекса", - говорится в заявлении.

К таким инициативам "Опора" относит предоставление права ЦИКу отказывать в регистрации на основании письма от Службы безопасности Украины о возможной причастности в деятельности против государства или терроризме, а также право противодействовать техническим кандидатам путем отказа им в праве баллотироваться в случае выявления обстоятельств введения ими в заблуждение избирателей.

"Вопрос участия в выборах лиц, привлеченных к незаконной деятельности, и проблема "технических" кандидатов должны решаться за счет повышения эффективности правоохранительных и судебных органов, а не путем наделения ЦИК и СБУ несвойственными для них полномочиями. Именно правоохранители и суды должны устанавливать совершение лицами преступлений или доказывать факт подкупа "технического" кандидата со стороны влиятельного участника выборов", - считают активисты.

Организация обращает внимание на то, что в проекте не предусмотрено соблюдения гарантий представительства в партиях двух полов и обеспечения доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Вместе с тем "Опора" отмечает и позитивные положения в законопроекте, в частности большую доступность для переселенцев и возможность получить документы от кандидатов по электронной почте.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала постановление от фракции Порошенко по обращению за ПДЧ в НАТО.