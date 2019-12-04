В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, который сошел с колеи и въехал в дерево. Об этом передает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Авария случилась поздно вечером 3 декабря в районе улицы Николая Шпака. Трамвай № 14 по неизвестным причинам сошел с рельсов и влип в большое дерево.

Скриншот и фото: Facebook/ KyivOperativ

Пока информации о пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее "Страна" писала, что 31 октября в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая. Человеческих жертв удалось избежать чудом - благодаря металлической перегородке за стеклом.

А весной мы рассказывали о случае в Харькове, где трамвай сошел с рельсов и протаранил легковушку Prius, в котором были женщина и ее 4-летняя дочь.