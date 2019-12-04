На саммите НАТО, который начался в Лондоне 3 декабря и окончится 4-го, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о "смерти мозга" организации. Об этом сообщает RFI.

В первый день работы лондонского саммита французский лидер подтвердил свой "диагноз", поставленный в интервью британскому журналу The Economist.

Говоря о "смерти мозга" Альянса, Макрон тогда раскритиковал одностороннюю политику США, военную операцию Турции в Сирии и отсутствие координации между союзниками. А в Лондоне на совместном брифинге с Дональдом Трампом он отметил, что не поменял своего мнения о НАТО.

"Я знаю, что мои слова вызвали реакцию, стали небольшой встряской, но я от них не отказываюсь", - сказал Макрон.

Он также призвал союзников к "диалогу без наивности с Россией, чтобы снизить конфликтность" в отношениях с Москвой. Он упомянул о прекращении действия договора ДРСМД между США и Россией и ракетно-ядерной угрозе, которая снова возвращается на европейский континент.

"Страна" рассказывала, что Трамп обиделся на слова Макрона и назвал их оскорбительными.





На лондонском саммите случился еще один скандал. Президент Турции пригрозил отказом в поддержке планов НАТО по защите Польши и прибалтийских стран, если Альянс не признает террористическими организации, которые таковыми считает Анкара.