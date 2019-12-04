В Международном олимпийском комитете намерены дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря и уже потом подумать о санкциях в отношении России.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции во вторник, 3 декабря, в Лозанне.

"Пока нам не нужно принимать решений. Сначала это сделает WADA, затем, вероятно, вопросом займется спортивный арбитражный суд", - сказал Адамас. Его цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, только после этого в МОК "изучат ситуацию и решат, что следует предпринять".

"Нужно подождать и посмотреть, какие будут сделаны выводы (в WADA - Ред.)", - подытожил он.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком WADA рассмотрит на заседании 9 декабря.

После раздутия массовой шумихи и истерии предыдущего аналогичного политического "допинг-скандала" в WADA тихо восстановили статус Российского антидопингового агентства.

За восстановление российского антидопингового ведомства проголосовали большинство членов исполкома международной организации.

Как сообщала "Страна", владелец лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский рассказал о том, как команда Порошенко-Кличко манипулировала названиями двух организаций VADA и WADA, когда перед вторым туром звала Зеленского сдавать анализы.

Напомним, что Порошенко объявил, что сдаст анализы на допинг перед дебатами с Зеленским. Его результаты широкой публике до сих пор так и не огласили.