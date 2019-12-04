Представители Демократической партии в Конгрессе обвинили президента США Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Об этом идет речь в 300-страничном докладе по импичменту Трампа, опубликованном на сайте спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", - говорится в докладе.

В тексте доклада говорится, что Трамп лично и через своих агентов подстрекал украинские власти. По мнению демократов, это было сделано, чтобы переизбраться на второй срок.

Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении его политического соперника Байдена, которого он опасался больше всего, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.

В документе также содержится информация о том, что глава Белого дома пытался препятствовать расследованию по его делу в рамках процедуры импичмента.

"Он публично и неоднократно отвергал полномочия Конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей", - сказано в докладе.

Авторы доклада утверждают, что Трамп запугивал свидетелей, которые получили повестки для дачи показаний о ненадлежащем исполнении обязанностей американского главы.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". По их мнению, Трамп поставил организацию переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставление Украине военной помощи в зависимость от публичного объявления о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера. В комитете считают, что такое расследование выгодно Трампу для борьбы против своего политического оппонента Джо Байдена.

В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокирован дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

Комитет по разведке палаты представителей США во вторник проголосовал за то, чтобы опубликовать этот доклад о процессе импичмента Трампа.

Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Ранее "Страна" писала, что администрация Трампа приняла решение не участвовать в слушаниях по импичменту, намеченных на 4 декабря.

Мы также цитировали слова президента США, который назвал дело об импичменте "госпереворотом демократов".