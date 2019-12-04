Проработает ли Кабмин Гончарука до Нового года?

Хотя президентство Владимира Зеленского едва перевалило за шестимесячный рубеж, в команде новой власти уже были перестановки, связанные с увольнениями чиновников, назначенных главой государства в первые дни его правления – это и секретарь СНБО Александр Данилюк, и представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Однако теперь, похоже, приходит очередь уже осенних назначенцев. Так, вчера стало известно, что в отставку может уйти премьер Алексей Гончарук. А значит – и все правительство.

Сенсацией это назвать нельзя. Еще когда в конце августа стало известно, кто возглавит Кабмин и кто войдет в его состав, многие эксперты высказали мнение, что это правительство – временное, что его срок – до конца отопительного сезона, когда социальные проблемы, вызванные высокими тарифами, станут серьезной угрозой для рейтингов власти.

Однако к началу зимы выяснилось, что ситуация с рейтингами уже становится критической. Тот же премьер, не проработав и трех месяцев, имеет поддержку всего лишь чуть более 20% населения – то есть даже ниже, чем у многих "старых" политиков вроде Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.

Рейтинг президента тоже стал опускаться быстро, но пока еще достаточно высок – выше 50%. И Зеленскому явно не хочется уже в ближайшие месяцы опуститься туда же, где находится его премьер. А потому вопрос об отставке Гончарука может оказаться актуальным еще до Нового года.

Причем президент прямо поставил вопрос о том, что тарифы должны быть снижены в течение декабря. На самом деле очевидно, что вопрос поставлен не корректно, поскольку снижение тарифов возможно только при комплексном подходе, начиная с изменения ценообразования на внутреннем рынке газа. Соответственно, такие реформы должны проводиться президентом, правительством и Верховной Радой вместе.

Однако вопрос поставлен только перед премьером. И, соответственно, ответственность будет нести только премьер. Теперь уже понятно, будет он ее нести в ближайшие месяцы или даже недели. А кто заменит Гончарука – Юлия Ковалив из Офиса президента или кто-то другой, – на данный момент не так уж и важно. Важно, что виновный за проблемы первого полугодия будет назван. А о виновном за проблемы второго полугодия говорить пока рано.

"Слуги народа" подготовили обезглавливание ГБР

Парламент начал новую сессионную неделю с того, что проголосовал за обновленный закон о Государственном бюро расследований. Голосовали за этот закон только новые фракции – "Слуга народа" и "Голос". Но это тот случай, когда новое оказывается намного более устаревшим, чем старое.

Если абстрагироваться от мелочей, то суть правок в закон о ГБР сводится к двум посылам: бюро должно стать зависимым от президента и его главу Романа Трубу нужно снять. Причем, чтобы не было сомнений в посылах, вчера Зеленский в соцсетях опубликовал пост, в котором сообщил о том, что "правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в 150 тысяч долларов – и это еще один повод для перезагрузки руководства бюро.

Какие другие поводы для перезагрузки, президент не сообщил. И это осталось загадкой для тех, кто голосовал за Зеленского, поскольку вчера тема увольнения Трубы вызвала восторг только у одной категории пользователей соцсетей – у порохоботов.

Оно и не удивительно, поскольку ГБР в течение полугода была единственной силовой структурой, выполнявшей "социальный заказ" избирателей Зеленского. То есть единственной, заводившей и расследовавшей уголовные дела по представителям предыдущей власти и лично Петру Порошенко. И потому понятно недоумение Зе-электората, который вдруг узнал, что уголовное преследование Порошенко – это "повод для перезагрузки руководства бюро".

Но похоже, что Труба просто станет жертвой междоусобной войны в "Слуге народа". Недаром вся группа Коломойского не голосовала за новый закон, а соросовцы из "Голоса", наоборот, его поддержали.

Тем более, что на место Трубы уже сватают зама генпрокурора Виктора Трепака - человека, тесно связанного с западными структурами и с лобби Демпартии США.

Вятрович пришел в Раду

Вчера у порохоботов был еще один повод для радости – мандат народного депутата получил бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Правда, сложно сказать, все ли порохоботы радовались такому пополнению, поскольку очевидно, что с его приходом во фракцию "Европейская солидарность" в ней уже ничего европейского не останется.

Откровенно говоря, "Евросолидарность" и до этого европейской была условно. К Европе ее привязывали разве что бывшие члены делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и Алексей Гончаренко. Последний до вчерашнего дня и был главным спикером всей фракции – в ситуации, когда остальные молчали. Кроме Софии Федыны, конечно, но та вроде бы позицию фракции не отражала.

Но со вчерашнего дня главным спикером и идеологом "ЕС" становится Вятрович – наверное, единственный депутат, которому запрещен въезд в Польшу. Безусловно, на фоне остальной фракции он будет супербоевой единицей, которая поможет "Евросолидарности" не скатиться к рейтингам "Народного фронта". Но, с другой стороны, идеология Вятровича приведет к тому, что 8% будут потолком для этой партии. Если не меньше.

Если бы бывший директор Института нацпамяти только прославлял УПА и ее вождей, это было бы еще полбеды. В конце концов, стараниями Порошенко и того же Вятровича Бандера и Шухевич перестали быть одиозными для значительной части населения.

Но ведь Вятрович еще и пропагандирует такие идеи как отказ от 8 марта. А это для консервативного большинства страны – хуже сноса всех памятников вместе взятых.

Так что "ЕС" нужно готовиться к превращению в "Свободу" и слиянию с ней.

Трудовой кодекс: от Европы – к Дикому Западу

Власть тем временем приготовила для народа еще один сюрприз, не предусматривавшийся предвыборными обещаниями Зеленского, – подготовленный в Минэкономики Тимофея Милованова новый вариант Трудового кодекса. Авторство самого Милованова тут не подлежит сомнению, поскольку реформированный кодекс – это либертарианство в чистом виде.

Правительство предлагает украинцам отказаться не только от всех завоеваний советских времен, но даже от того, что действует в европейских странах, – то есть от фиксированного 8-часового рабочего дня (в некоторых странах ЕС он даже меньше), от защиты от увольнения беременных, людей предпенсионного возраста и больных.

Нам предлагается американский вариант трудового законодательства, в котором есть лишь минимальная защита наемных работников, а все остальное выбивают либо профсоюзы в коллективном договоре, либо сами наемные работники в индивидуальном договоре с работодателем.

Причем в украинском варианте Трудового кодекса даже эта альтернатива урезана, поскольку профсоюзы не упоминаются ни в одной статье.

Единственное, что успокаивает, – это что "зеленый принтер" наверняка даст сбой на этом законопроекте. Среди "слуг народа" слишком много тех, кто после окончания своего единственного депутатского срока пойдет устраиваться куда-нибудь на наемную работу. И им вряд ли понравится перспектива работать по 12 часов в день и быть уволенным незадолго до выхода на пенсию.

Венгры хотят защищать нацменьшинства в Украине вместе с русскими

Венгерский парламент предложил Госдуме РФ вместе защищать права нацменьшинств в Украине. Такое заявление звучит сенсационно, поскольку полностью меняет ситуацию по сравнению с тем, что было еще год назад.

Права нацменьшинств урезались в течение последних двух лет правления Порошенко, и это отражалось на позиции целого ряда европейских государств. Но прежде всего – Венгрии, которая выступила в защиту своих соотечественников, живущих в Закарпатье.

Однако даже венгры не привлекали к борьбе за права нацменьшинств в Украине Россию, хотя было очевидно, что самая большая группа украинских граждан, которых лишают прав, – это русские и русскоязычные. И в Европе, и даже внутри Украины считалось, что привлечение России к защите угнетенных нацменьшинств сыграет лишь в минус.

Но теперь все изменилось. И виноват в этом уже не Порошенко. Венгры возлагали огромные надежды на то, что Зеленский, критически высказывавшийся о законе о госязыке, не только остановит насильственную украинизацию нацменьшинств, но и отменит нормы, идущие в разрез с Европейской хартией региональных языков. Новая власть эти надежды не оправдала.

Закон о госязыке вступил в силу, вынуждая миллионы граждан пользоваться неродным языком во всех общественных сферах жизни. А во главе Минобразования и вовсе стоит сторонница усиления украинизации Анна Новосад, по сравнению с которой министр из правительства Гройсмана Лилия Гриневич была либералом.

Не удивительно, что венгры почувствовали себя обманутыми. И теперь они готовы на любой союз, даже на тот, который отвергали раньше.