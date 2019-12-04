Сотрудники правоохранительных органов разоблачили организованную преступную группировку, включавшую по данным СБУ руководителей и представителей Госфискальной службы (ГФС) и Гостаможслужбы (ГТС) Украины.

Проведены около 40 обысков на Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской таможнях ГФС Украины.

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту совершения противоправной деятельности должностными лицами ГТС и ГФС Украины, которые способствуют представителям коммерческой структуры - ЧП Мотолайк - в таможенном оформлении импортируемых из США автомобилей по заниженной таможенной стоимости с последующей их продажей через ООО Любе Авто физическим лицам. Производство открыто по ч. 2 ст. 364(Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе обысков у фигурантов дела изъята документация, которая может подтверждать факт импорта автомобилей и их реализации физическим лицам - гражданам Украины, электронные носители информации, компьютерная техника. По результатам следственных действий следственными органами решается вопрос об аресте изъятого имущества, в том числе 48 транспортных средств. Также установлено, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины ЧП Мотолайк не зарегистрировало налоговые накладные на сумму около 44 млн грн по реализации транспортных средств конечным покупателям как минимум на 569 авто из 578 фактически реализованных гражданам Украины, в результате чего произошло уклонение от уплаты НДС в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей.

Как сообщала "Страна", суд в Краматорске искусственно затягивает дело майора СБУ Вадима Федорчука, который подозревается в убийстве и ограблении в Авдеевке. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

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В подоплеке кампании, развязанной против главы ГБР, который может арестовать Порошенко и расследовать дела Евромайдана, разбиралась Олеся Медведева: