Бывшая первая леди и глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко прокомментировала выделение организации из Госбюджета 700 млн грн. Пояснения она дала журналисту Андрею Павловскому.

Порошенко заявила, что выделенная сумма не так уж и велика.

"Поверьте, мне, что по сравнению с другими странами это очень маленькая сумма, которая должна выделяться на поддержку культуры и искусства в государстве, которое хочет быть независимым, гордиться своим культурным, национальным наследием... И поэтому давать какую-то оценку выделенным средствам я бы не рекомендовала", - посоветовала глава Фонда.

Она добавила, что все средства тщательно проверяются независимыми экспертами, которые проходят "технический отбор на уровне дирекции фонда и финансовых специалистов фонда". А каждый проект должен придерживаться государственных финансовых стандартов, изложенных на официальных сайтах.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Затем журналист поинтересовался, предусматривает ли регламент Фонда смену его руководителя в связи с тем, что Порошенко больше не является первой леди.

"А как одно от другого зависит? У нас в законе об Украинском культурном фонде председатель наблюдательного совета избирается на 4 года. Однократно. Больше я не могу переизбираться", - ответила собеседница.

Также она пояснила, как определяется необходимая Фонду сумма.

"Как и в других организациях, которые подчинены министерству. Они делают финансовый отчет за прошедший год. На основе этого прогнозируется, сколько средств они могут реализовать в следующем году в виде грантовой поддержки проектов, и подают свою заявку. А министерство уже смотрит, насколько это целесообразно, вносит свои коррективы, а потом передает это в Верховную Раду на голосование в бюджете", - рассказала Порошенко.

В конце интервью она сообщила, что за полтора года Фонд поддержал около 700 проектов, которые отбирались "на прозрачных европейских началах". Независимые эксперты, определенные слепой жеребьевкой, оценивали эти проекты. Правда, ни один из проектов назвать не смогла.

Напомним, в недавнем интервью министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Госбюджете на 2020 год УКФ выделено 500 млн грн. Позже выяснилось, что денег Фонду выделяют еще больше - 700 млн.