Сотрудники Киевской местной прокуратуры № 10 совместно с Шевченковским УП ГУ полиции Киева задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя - гражданина Грузии, который незадолго до этого прибыл в Киев по делам бизнеса.

Они взяты под стражу без права залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, вечером 26 ноября 2019 года потерпевший сел в автомобиль в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого иностранец перестал выходить на связь со знакомыми, в связи с чем последние сообщили о его исчезновении в правоохранительные органы.

В дальнейшем тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение, совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств.

Сотрудниками Киевской местной прокуратурой № 10 задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.

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