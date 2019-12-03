Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Он направлен на усовершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЭАРГСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Как пишет "Юрлига", документ был принят в первом чтении на вечернем заседании 3 декабря.

В законопроекте появились следующие изменения работы СЭАРГСЭ:

пересмотрены сроки и порядок применения штрафов за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или этилового спирта на акцизных складах;

определены случаи составления сводных акцизных накладных и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней;

предприятиям розничной торговли разрешено самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных в случае отпуска через колонки (ежедневную или сводную);

отменено требование об обустройстве уровнемерами - счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа;

для промышленных потребителей продлен срок для подачи справки формы 2 до 15 календарных дней;

уточнены количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего;

предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней;

перенесен срок внедрения системы сопоставления показателей расходомеров и СЭАРГСЭ на 1 июля 2020 года;

приравнено к собственному потреблению использование горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда;

установлен трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;

введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые хранят горючее для других субъектов хозяйствования, использующих его для собственного потребления.

Перечисленные изменения планируется закрепить в Налоговом кодексе Украины.

Как писала "Страна", сегодня Рада также отменила государственную монополию на производство спирта в Украине.

Кроме того, парламент поддержал постановление от фракции Порошенко по обращению за ПДЧ в НАТО.