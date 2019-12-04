Во вторник, 3 декабря, на вечернем заседании парламента Украины народные депутаты приняли Закон относительно международных экологических требований для некоторых транспортных средств (законопроект № 2078-1). Этим документом предусматривается продолжение ввоза в Украину авто ниже уровня ЕВРО-6, по сути известных "евроблях".

На стандарт Евро-6 в Украине должны были перейти уже в 2020 году, но депутаты решили, что запрет на ввоз "евроблях" можно отстрочить до 2025 года.

В частности, в законе "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" отсрочен запрет ввоза в Украину авто ниже уровня ЕВРО-6. Об этом сообщает ЮрЛига.

Разрешен ввоз в Украину, производство и регистрация после 1 января 2020 года транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно с действительным сертификатом или документом о соответствии экологическим нормам "ЕВРО-5".

С 1 января 2025 года пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первая государственная регистрация в Украине транспортных средств как произведенных в Украине, так и ввезенных сюда, разрешается при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-6".

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