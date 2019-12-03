"Движение сопротивления капитуляции", в которое входят националисты и порохоботы, активно готовятся к "майдану" 8 декабря, приуроченному к встрече "нормандской четверки". В соцсети Facebook организаторы майдана объявили, что будут обустраивать капитальный палаточный городок под Офисом президента.

Члены движения придумали для очередного майдана название: акция "Стража на Банковой". Они призвали оказать помощь и приносить в палаточный городок металлические бочки, дрова, термопоты, стулья, пледы, большие котлы для приготовления пищи, обогреватели, буржуйки и даже биотуалеты.

Скриншот: Facebook/ rok.org.ua

Также на странице движения написано, что на мероприятие можно приносить печенье, бутерброды, чай, кофе и фрукты.

Об организации акции противников капитуляции у стен Офиса президента стало известно еще 1 декабря.

Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Он состоится в Париже.