Рада проголосовала за проект постановления, подготовленного фракцией Петра Порошенко "Европейская солидарность", согласно которому власти Украины в декабре должны обратиться к НАТО с просьбой о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) в блоке.

Постановление №2327, принятое на заседании Верховной Рады 3 декабря г.

Призвать президента обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Уполномочить главу Верховной Рады на подписание документов, совместно с президентом и премьер-министром, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий по членству в НАТО".

В тексте также отмечается, что Украина является восточной границей НАТО и "своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

За заявление "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины – приобретению полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" проголосовали 284 депутата. Включая фракцию президента "Слуга народа".

На пленарном заседании проект постановления представлял экс-президент Порошенко.

Этому предшествовало заявление 3 декабря, в котором политсилы Порошенко, экс-премьера Тимошенко ("Батькивщина") и певца Вакарчука ("Голос") предъявили избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум о переговорах в Нормандской формате.

Как сообщала "Страна", у президента Украины ранее предложили отказаться от вступления в НАТО по успешному примеру Финляндии. В связи с этим нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.

Еще в начале 2019 года проблемы евроатлантической интеграции анализировала Олеся Медведева: