Москва не ведет обсуждения темы расширения "нормандского формата". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском МИД.

Как рассказали представители Министерства иностранных дел, Россия не ведет переговоры о включении в формат новых участников ни на уровне внешнеполитических служб, ни на уровне спецпредставителей.

В МИД также прокомментировали заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. 3 декабря он заявил, что Вашингтон хочет расширить формат переговоров по конфликту в Донбассе. Хейл отметил, что США уже тесно взаимодействуют с Францией и Германией в вопросе по ситуации на Украине.

"Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", - сказал источник агентства.

Напомним, информация о расширении "нормандской четверки" до пятерки регулярно всплывает в прессе. Например, в августе поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Соединенные Штаты считают перспективным предложение Владимира Зеленского по расширению "нормандского формата" за счет Америки.

А вскоре в том же духе высказался и советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.