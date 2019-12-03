В Северной Корее построили новый город, где смогут проживать четыре тысяч семей.

В церемонии открытия участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Торжественная церемония прошла близ священной горы Пэктусан.

Он открыт в уезде Самджиён на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа.

Крупнейшая в КНДР стройка велась в родном уезде отца нынешнего лидера КНДР, бывшего главы государства Ким Чен Ира. Тем не менее, его статуя заняла одно из центральных мест в городе.

ЦТАК называет новый город утопией, созданной при социализме, а также олицетворением современной цивилизации.

В городе, который получил название Самджиён, за два года построены новые жилые дома, гостиницы, медицинские и культурные учреждения, горнолыжный курорт.

В новом городе смогут проживать 4 тысяч семей, а на "сотнях гектаров" расположились 380 кварталов.

Как сообщала "Страна", Южная Корея и США приняли решение отсрочить совместные военно-воздушные учения, запланированные на конец ноября. Вероятно, решение вызвано резкой критикой Пхеньяна. В Северной Корее высказались против учений, хотя они задумывались в меньшем масштабе, чем обычно проводившиеся в ноябре маневры Vigilant Ace.

Напомним, что в Пхеньяне представили новейший смартфон производства КНДР.