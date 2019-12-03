Верховная Рада Украины 3 декабря приняла за основу законопроект №1210 об изменениях в Налоговом кодексе, которые касаются повышение некоторых рентных ставок и акциза на сигареты.

Об этом говорит соответствующий статус документа на сайте парламента.

Законопроект в первом чтении поддержали 232 депутата.

Инициатор проекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев из фракции "Слуги народа" обязался ко второму чтению внести некоторые компромиссных поправки. Например, извлечь норму о повышении рентных ставок на добычу газа.

Кроме того, он пообещал, что по ренте на добычу железной руды ко второму чтению будут ставки на уровне, "приемлемом для отрасли и государства".

"Мы сегодня обсуждаем этот размер на уровне 12%", – уточнил Гетманцев.

В тоже время, в первом чтении в законопроекте сохранилась норма в 18%.

Отметим, что ранее "Страна" писала, что подконтрольные Ринату Ахметову депутаты проголосовали в первом чтении за закон о земле в надежде, что не будут повышать ренту для добытчиков руды. И, действительно, глава фракции Давид Арахамия пообещал, что Рада снизит ставку ренты с 18% до 12%.

Более того, сегодня же была попытка принять законопроект №1210-1, в котором как раз изначально была става в 12%. Однако он не набрал голосов: за него проголосовали 225 депутатов.

Потому и приняли базовый законопроект со ставкой в 18% с обещанием снизить ее ко второму чтению.

Мы также сообщали, что сегодня Рада отменила государственную монополию на производство спирта в Украине.