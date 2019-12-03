В повестку дня текущей второй сессии Верховной Рады включен проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствует соответствующий статус документа на сайте парламента.

Законопроект предлагает разрешить министерствам, центральным органам власти, местным властям и предприятиям всех форм собственности списывать со своего баланса многоквартирные дома.

Такая мера обрекает их жителей на огромные траты. Например, жители 88% многоэтажек в Киеве не создали объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Учитывая, что их могут сбросить с баланса, а собственность годами разворовывалась ЖЭКами, люди теперь будут должны за свои деньги ремонтировать крыши, коммуникации и подъезды, сбрасываясь из личных средств.

Как писала "Страна", в прошлом году Верховный Суд решил, что передача многоквартирного дома с баланса на баланс не говорит о его отчуждении в пользу ОСМД.

А на днях мы разбирались, как ЖЭКи и ОСМД могут взвинтить стоимость своих услуг из-за новых правил по оплате коммуналки.