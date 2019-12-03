Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе, давая понять, что увольняться по собственному желанию он не собирается.

"Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме", - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает, что на следующей неделе набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова по желанию последнего.

"Стратегические государственные предприятия, такие как АО "Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украина" - не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час", - считает глава "Укрзализныци".

В посте на своей странице в социальной сети Facebook Кравцов отметил, что перманентно замечает стремление руководить крупнейшей компанией в стране в ручном режиме и подчеркнул, что это может стать существенным коррупционным риском.

"Когда я пришел в компанию, "Укрзализныця" была в состоянии дефолта. Сейчас - мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", - заявил руководитель ж/д компании, отметив, что система корпоративного управления базируется на максимальной открытости, прозрачности ипозволяет вводить персональную ответственность руководителя за конкретное направление работы.

Он также напомнил, что именно "Укрзализныця" стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.

"Назначение меня руководителем " Укрзализныци", оценка КРІ, и, собственно, увольнение - компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее - поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе", - подчеркивает Кравцов.

Он также написал в Facebook , что готов со своей командой через неделю инициировать внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом.

"Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Как сообщала "Страна", в государственной компании "Укрзализныця" хотят поднимать тарифы на 2% на протяжении 10 месяцев начиная с марта 2020 года. Доходы "Укрзализныци" в следующем году должны вырасти на 13%, по сравнению с ожидаемым доходом в этом году, и составить 105,2 млрд грн.

Напомним, что Клитина потребовала уволить главу "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры.